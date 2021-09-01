Школьник поправил Путина

Владимир Путин поговорил об истории со школьниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин назвал Северную войну семилетней. Школьник поправил его и отметил, что война длилась с 1700 по 1721 год.

«Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Ну че он со шведами там семь лет воевал. И вообще битва под Полтавой. Представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между Петром I и Карлом XII была под Полтавой», — заявил Владимир Путин на встрече со шильниками во Владивостоке, трансляция которой ведется на телеканале «Россия-24».

Школьник поправил президента и отметил, что война называлась не Семилетней, а Северной. Ученик отметил, что она длилась с 1700 по 1721 год.

Путин 1 сентября прилетел во Владивосток и встретился с детьми из Всероссийского детского центра «Океан». Рабочая поездка лидера страны продлится до 4 сентября. Путин также запланировал совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).