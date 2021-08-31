Педагоги школы в Гамово поздравили детей танцем под хиты поп-звезд (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Учителя школы в Гамовском сельском поселении (Пермский район) поздравили учеников с Днем знаний танцем под песни Димы Билана и Светланы Лободы. Видео опубликовал в сторис Instagram глава Пермского района Владимир Цветов.

«Молодцы, педагоги!», — подкрепил видео записью Цветов. На сайте мэрии сообщается, что в этом году в школы Пермского района пошли в более 17 тысяч учеников, из которых 2300 — первоклассники.

Ранее министерство образования Прикамья провело родительское собрание в онлайн формате, в ходе которого глава ведомства Раиса Кассина заявила, что учебный год начнется в очном режиме. Она призвала родителей «внимательно следить за состоянием ребенка». Если у учащегося появились признаки инфекционного заболевания, его необходимо оставить дома, отметила министр.