Лавров усомнился в умственных способностях Зеленского

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Киев пытается искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику, заявил Сергей Лавров Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» не от большого ума, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, киевские власти упражняют в «словесной эквилибристике».

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — цитирует Сергея Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел считает, что Киев пытается искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику. По мнению Лаврова, так он добивается поддержки со стороны Запада, который пытается дестабилизировать Россию, сделать ее внешнюю политику менее активной и отвлечь внимание от решения главнейших проблем.

Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. По мнению президента Украины, во время добычи и транспортировки газа происходят значительные выбросы метана. Также Зеленский утверждает, что российский газ делает «грязным» «коррупция, шантаж и манипуляции», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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