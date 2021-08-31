Оленеводы страдают из-за газовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Земли в местах каслания (перекочевка оленьего стада и стойбища (бригады, семьи) оленеводов) и пастбищ в Ямальском районе газовики испортили колеей от техники. Об этом URA.RU рассказал оленевод Ейко Сэротэтто.

«Это „моя“ земля, только в кавычках в наше время. Посмотрите, как они в наглую испортили колеей [землю]. Провели там, где мы каслаем (перекочевка оленьего стойбища). В квадратном эквиваленте дорога занимает много пастбищных мест и их испортили», — сообщил Сэротэтто.

По мнению оленевода, к этому причастна компания ООО «Новохим». Дозвониться до организации по указанным в открытых источниках номерам не удалось. В мэрии Ямальского района также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — руководитель был на совещании и освободиться должен только через два часа.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за вахтовиков с месторождений аборигены ЯНАО несут убытки. Рабочие прикармливают на вахте собак, а после уезжают и оставляют животных, которые начинают нападать на оленей.