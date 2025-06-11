Погода вновь внесла коррективы в работу главной переправы ЯНАО

Из-за неблагоприятной погоды, переправа Салехард - Лабытнанги временно не работает
12 июня паромная переправа Салехард — Лабытнанги приостановила работу. Об этом сообщает Telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД».
«С 12 июня 2025 года временно приостановлена работа паромных переправ Салехард — Лабытнанги и Лабытнанги — Салехард в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.
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