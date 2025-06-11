11 июня 2025

Погода вновь внесла коррективы в работу главной переправы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за неблагоприятной погоды, переправа Салехард - Лабытнанги временно не работает
Из-за неблагоприятной погоды, переправа Салехард - Лабытнанги временно не работает Фото:

12 июня паромная переправа Салехард — Лабытнанги приостановила работу. Об этом сообщает Telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД».

«С 12 июня 2025 года временно приостановлена работа паромных переправ Салехард — Лабытнанги и Лабытнанги — Салехард в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

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12 июня паромная переправа Салехард — Лабытнанги приостановила работу. Об этом сообщает Telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД». «С 12 июня 2025 года временно приостановлена работа паромных переправ Салехард — Лабытнанги и Лабытнанги — Салехард в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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