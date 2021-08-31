Курганца, заставившего девочку выслать интим-фото, ждет суд

Дело жителя Мишкинского района передали в суд (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском районе (Курганская область), по данным следствия, мужчина вынудил девочку выслать интимное фото. Теперь подозреваемого ждет суд. Информация об этом 1 сентября размещена на сайте Следственного комитета РФ по Курганской области.

«По данным следствия, в 2020 году посредством одной из социальных сетей обвиняемый вступил в переписку с малолетней девочкой и вынудил потерпевшую высылать ему ее фото интимного содержания. <…> Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Родители девочки узнали о переписке и обратились в правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в насильственных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, который не достиг четырнадцати лет.

В 2019 году в Кургане стало известно о задержании извращенца-рецидивиста. Он приставал к малолетней девочке во дворе школы №14.