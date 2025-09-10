В Курганской области ищут арестанта, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга. Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может скрываться в других регионах. Об этом сообщает УМВД по Курганской области в своем tg-канале.
«Разыскивается за совершение преступления террористического характера,а также за групповой побег из под стражи СИЗО-1 в Екатеринбурге- Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения. <...> Предположительно беглец может находится на территории Курганской области», — пишет ведомство.
Арестант был одет в черную спортивную куртку, синие штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Особая примета — щетина на лице. Жителей региона просят незамедлительно обращаться по телефонам 102, 02, а также по номерам дежурных частей ГУФСИН и полиции при обнаружении или получении сведений о разыскиваемом.
Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), находившиеся под стражей с мая 2023 года после попытки поджога военкомата, совершили побег из СИЗО-1 Екатеринбурга в ночь на 1 сентября 2025 года. Черепанова задержали 8 сентября, а Корюков до сих пор находится в розыске и может быть вооружен кухонным ножом. Против них возбуждено новое уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.