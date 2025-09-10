Сбежавшего арестанта из СИЗО Екатеринбурга ищут в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зека из Екатеринбурга ищут в Курганской области (архивное фото)
Зека из Екатеринбурга ищут в Курганской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В Курганской области ищут арестанта, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга. Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может скрываться в других регионах. Об этом сообщает УМВД по Курганской области в своем tg-канале.

«Разыскивается за совершение преступления террористического характера,а также за групповой побег из под стражи СИЗО-1 в Екатеринбурге- Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения. <...> Предположительно беглец может находится на территории Курганской области», — пишет ведомство.

Арестант был одет в черную спортивную куртку, синие штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Особая примета — щетина на лице. Жителей региона просят незамедлительно обращаться по телефонам 102, 02, а также по номерам дежурных частей ГУФСИН и полиции при обнаружении или получении сведений о разыскиваемом.

Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), находившиеся под стражей с мая 2023 года после попытки поджога военкомата, совершили побег из СИЗО-1 Екатеринбурга в ночь на 1 сентября 2025 года. Черепанова задержали 8 сентября, а Корюков до сих пор находится в розыске и может быть вооружен кухонным ножом. Против них возбуждено новое уголовное дело.

В Курганской области ищут зека
В Курганской области ищут зека
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ищут арестанта, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга. Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может скрываться в других регионах. Об этом сообщает УМВД по Курганской области в своем tg-канале. «Разыскивается за совершение преступления террористического характера,а также за групповой побег из под стражи СИЗО-1 в Екатеринбурге- Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения. <...> Предположительно беглец может находится на территории Курганской области», — пишет ведомство. Арестант был одет в черную спортивную куртку, синие штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Особая примета — щетина на лице. Жителей региона просят незамедлительно обращаться по телефонам 102, 02, а также по номерам дежурных частей ГУФСИН и полиции при обнаружении или получении сведений о разыскиваемом. Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), находившиеся под стражей с мая 2023 года после попытки поджога военкомата, совершили побег из СИЗО-1 Екатеринбурга в ночь на 1 сентября 2025 года. Черепанова задержали 8 сентября, а Корюков до сих пор находится в розыске и может быть вооружен кухонным ножом. Против них возбуждено новое уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...