09 сентября 2025

Курганцы заметили, как из руин восстанавливают Дворец пионеров. Фото

В Курганской области восстанавливают Дворец пионеров
© Служба новостей «URA.RU»
В Катайске ремонтируют старое здание
В Катайске ремонтируют старое здание Фото:

В Катайске Курганской области жители заметили строителей и технику на ремонте Дворца пионеров. Об этом рассказали горожане. Историческое здание находилось ранее в руинах. Восстановление планируется продолжить в 2026 году.

«У здания бывшего Дворца пионеров работает кран, строители монтируют конструкции. Ремонт исторического объекта идет полным ходом», — сообщается в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее подрядчик очистил от мусора помещение Дворца пионеров в Катайске. Затем строители начали укреплять фундамент. 

© Служба новостей «URA.RU»
