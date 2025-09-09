В Катайске ремонтируют старое здание
В Катайске Курганской области жители заметили строителей и технику на ремонте Дворца пионеров. Об этом рассказали горожане. Историческое здание находилось ранее в руинах. Восстановление планируется продолжить в 2026 году.
«У здания бывшего Дворца пионеров работает кран, строители монтируют конструкции. Ремонт исторического объекта идет полным ходом», — сообщается в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее подрядчик очистил от мусора помещение Дворца пионеров в Катайске. Затем строители начали укреплять фундамент.
