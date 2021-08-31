Цена на газ для тюменских водителей выросла на более чем 13% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стоимость автомобильного газа в Тюмени за три недели выросла более чем на 13%. Фото ценника на топливо размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее УФАС области сообщало, что проблема удорожания цены должна решиться в августе.

«Газ уверенно поднимается в цене. 31 августа стоимость 34,5 рубля за литр», — такой пост в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» разместил житель Тюмени Михаил Быков.

Резкий скачок цены на газомоторное топливо фиксировался в Тюменской области еще 11 августа. Тогда за ночь цена повысилась сразу на три рубля, достигнув 30 рублей за литр.

Ранее в УФАС по Тюменской области поясняли, что стоимость увеличилась из-за аварии на заводе ООО «Газпром переработка» в Новом Уренгое. Однако вопрос должен был решиться: по сообщению антимонопольной службы, в августе производители должны были уменьшить экспорт ресурса, а на внутреннем российском рынке наоборот — увеличить поставки. В региональное УФАС направлен новый запрос.

URA.RU также направляло запросы основным реализаторам газомоторного топлива в Тюмени — в филиал компании «Газпром нефть», ООО «Кондор-2», ТПК «Газ», ООО «ТрейдПроект» («Новый поток»). В них вопросы агентства о причинах повышения цены проигнорировали.

Фото: группа «ЧС Тюмень»