В Челябинске мужчина избил школьника в городском бору

Задержать нападавшего Росгвардии помогли неравнодушные жители (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина напал на школьника, когда тот гулял в городском бору. Как рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии, нападавший ударил ребенка по голове и выхватил у него рюкзак.

«От нападения пострадал 11-летний школьник. Он гулял в лесу, когда к нему подбежал неизвестный мужчина. После удара по голове он выхватил у него рюкзак. В нем находился планшет известной фирмы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан горожанами. Они удерживали нападавшего на ребенка до прибытия наряда Росгвардии. Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 47-летний челябинец. По предварительной версии силовиков, мужчина напал на мальчика, чтобы его ограбить.