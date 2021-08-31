31 августа 2021

В Челябинске мужчина избил школьника в городском бору

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, росгвардия, вневедомственная охрана
Задержать нападавшего Росгвардии помогли неравнодушные жители (фото из архива) Фото:

В Челябинске мужчина напал на школьника, когда тот гулял в городском бору. Как рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии, нападавший ударил ребенка по голове и выхватил у него рюкзак.

«От нападения пострадал 11-летний школьник. Он гулял в лесу, когда к нему подбежал неизвестный мужчина. После удара по голове он выхватил у него рюкзак. В нем находился планшет известной фирмы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан горожанами. Они удерживали нападавшего на ребенка до прибытия наряда Росгвардии. Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 47-летний челябинец. По предварительной версии силовиков, мужчина напал на мальчика, чтобы его ограбить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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