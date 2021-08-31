В Копейске заявили о диверсии на стратегическом объекте

В МУП КСВВ нашли возможных виновных в «водном коллапсе» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «МУП «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» (МУП КСВВ), сообщили, что возможной причиной «водного коллапса» в городе накануне 1 сентября стали злонамеренные действия. Как рассказали URA.RU в МУП, возможно неустановленные лица перекрыли на водоводе запорную арматуру. Это стало причиной масштабного отключения воды в городе-спутнике Челябинска Копейске.

«МУП „Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения“ обратилось в полицию. Порыв на основном водоводе КГО может оказаться актом вредительства. По оценке специалистов повреждения водовода искусственные. По предварительным данным неизвестные лица намеренно закрыли задвижки, чем создали давление в трубопроводе превышающее его мощность, тем самым оставив город без воды 31 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе МУП КСВВ.

Порывы сетей произошли в девяти местах на основном водоводе Д-800. Аварию устраняли две бригады и пять единиц техники. Работы закончились 31 августа в 20:00. Сразу после аварии в администрацию Копейска начали поступать многочисленные жалобы жителей отсутствие воды. В администрации Копейска по поводу заявления МУП КСВВ воздержались.