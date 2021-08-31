31 августа 2021
30 августа 2021

В Тобольске санитар жестоко избил подростка в психбольнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Обвиняемого будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Фото:

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении санитара местной психиатрической больницы, который жестоко избил несовершеннолетнего больного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда. Также под суд пойдет сообщник обвиняемого из числа пациентов психбольницы.

По данным следствия, с 20 октября по 16 ноября 2020 года санитар вместе с одним из пациентов избивал юношу, который находился на обследовании в стационаре. «Обвиняемые сломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки. Потерпевший впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие пациенту срочную операцию», — рассказали в облсуде.

Санитару предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении второго участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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