В Тобольске санитар жестоко избил подростка в психбольнице

Обвиняемого будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении санитара местной психиатрической больницы, который жестоко избил несовершеннолетнего больного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда. Также под суд пойдет сообщник обвиняемого из числа пациентов психбольницы.

По данным следствия, с 20 октября по 16 ноября 2020 года санитар вместе с одним из пациентов избивал юношу, который находился на обследовании в стационаре. «Обвиняемые сломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки. Потерпевший впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие пациенту срочную операцию», — рассказали в облсуде.

Санитару предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении второго участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.