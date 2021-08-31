СК проверит данные о невыплате зарплаты на хлебокомбинате Сысерти

Руководство хлебокомбината закрывает предприятие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сообщениями об остановке работы «Сысертского хлебокомбината» заинтересовались в Следственном комитете региона. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

«Организована доследственная проверка после сообщения средств массовой информации о невыплате на протяжении нескольких месяцев заработной платы работникам на местном хлебокомбинате», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки сотрудниками СК России по Свердловской области опрашиваются рабочие и руководство предприятия, запрашивается интересующая следствие финансовая, бухгалтерская документация, выполняются иные процессуальные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в центре занятости сообщили, что на хлебокомбинате работали более двухсот человек. Местные жители рассказали URA.RU, что взволнованы тем, что закрывается крупное предприятие городского округа. А также отметили, что 1 сентября не было поставки хлеба в детские сады, школы, интернат.