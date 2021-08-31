В школе, где учился губернатор Тюмени, набрали 25 первых классов

В гимназии, которую закончил тюменский губернатор, пришлось искать новые кабинеты для учеников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В гимназии №49, выпускником которой является губернатор Тюменской области Александр Моор, в этом году сформировано 25 первых классов — от «А» до «Щ». Такая информация приводится на сайте образовательного учреждения.

Согласно данным на сайте тюменской гимназии №49, в этом году в учреждении сформировано 25 первых классов. Для их обозначения пришлось задействовать почти все буквы алфавита — от «А» до «Щ» (за исключением «Й» и «Е»).

19 классов из общей массы будут обучаться в корпусе на улице Вьюжной, в районе «Тюменская слобода». В целом же, как указано в документах на сайте учебного заведения, на сегодняшний день в нем числится более 5 000 учеников.

«Действительно, у нас набрано 25 первых классов, учиться они будут в двух корпусах. В прошлом году число первоклассников было таким же, как, впрочем, и последние три года. Однако в целом в этом году у нас прирост примерно на 800 учеников во всех параллелях», — рассказала URA.RU директор гимназии Ольга Золотарева.

Размещать школьников будут, в том числе, и в помещениях, которые раньше были задействованы в других процессах. В частности, под уроки отдали конференц-зал и методический центр.

В гимназии №49 учились многие известные тюменцы. Среди них — губернатор Тюменской области Александр Моор, спортсмены Антон Шипулин и Анастасия Кузьмина.