Диетологи объяснили, какие продукты укрепят иммунитет осенью

Россиянам следует включить в рацион сезонные овощи и фрукты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В осеннее время года россиянам следует обратить внимание на продукты, содержащие достаточное количество белка и обладающие противовоспалительным действием. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Осенью необходимо разнообразное питание с достаточным количеством белка с фокусом на противовоспалительное действие. Это когда в питании достаточное количество морской рыбы, вроде и белок и так далее, но это и омега-3 жирные кислоты и витамин D. Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса», — сказал URA.RU Михаил Гинзбург.

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU рекомендовала россиянам включить в рацион сезонные овощи и фрукты. «Особое внимание стоит уделить сезонным овощам и фруктам. Осень — это тот период, когда мы можем себе позволить сезонные продукты и их много. Из напитков может быть компот, морс на основе ягод: брусника, смородина, в общем то, что содержит антиоксиданты и витамин C», — добавила специалист.

Синие ягоды могут помочь в укреплении иммунитета, отметил Гинзбург. «Достаточное количество овощей, фруктов, ягод. Причем ягоды синие, типа черники, ежевики, голубики. Еще чеснок, лук. Грубые углеводные продукты, это крупы типа гречки, овсянки, бобовые, грубый хлеб. Эти продукты физиологичные, то есть человек их обычно не переедает, потому что они достаточно сытные и сравнительно не калорийные», — заключил собеседник агентства.