Деньги скандального фонда ЯНАО раздадут муниципалитетам

Часть средств пойдет на ликвидацию аварийного жилья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть бюджетных ассигнований «Фонда жилищного строительства» ЯНАО, ранее замешанному в скандалах с хищением средств и махинациями бывшего руководства, перераспределят муниципалитетам. Как следует из опубликованного на сайте окружного правительства документа, деньги пойдут на снос аварийных домов и покупку квартир для расселения граждан.

«Уменьшить бюджетные ассигнования по мероприятию „Субсидия некоммерческой организации ‚Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа‘ на оказание содействия в формировании жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального жилищного фонда“ на сумму 158 883 000 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей», — гласит текст проекта постановления.

Большая часть этой суммы, почти 145 млн рублей, достанется Салехарду. 8,5 млн рублей пойдет в Новый Уренгой, еще 5,6 млн рублей — Надымскому району.

В пояснении к документу указано, что финансовые средства направляются «на реализацию мероприятий по сносу расселенного аварийного жилфонда». Также средства должны пойти «на приобретение жилых помещений» для предоставления гражданам по договору социального найма и выплат собственникам за изымаемые жилые помещения.

За дополнительными комментариями редакция URA.RU обратилась в пресс-службу правительства и к руководству ФЖС. На момент публикации ответы не поступали.

Ранее сообщалось, что экс-директор ФЖС Виктор Калашников был признан виновным в растрате 60 млн рублей. Решением суда бывший руководитель был отправлен в колонию на семь лет.