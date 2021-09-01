В Киеве заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Подготовка встречи президентов США и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне. Об этом заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

По его словам, встреча Путина и Зеленского уже готовится на самом высоком уровне, передает РИА «Новости». Однако Любченко не рассказал, когда она может состояться. При этом он отверг возможность проведения переговоров Москве. В качестве вероятного места встречи первый вице-премьер предложил Крым.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным. Также сообщалось, что президент Украины прилетел в США утром 31 августа для разговора с американским коллегой Джо Байденом. С ним вместе в Вашингтон прибыла первая леди Елена Зеленская, сообщает RT. Помимо Байдена украинский лидер встретится с американскими чиновниками, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».