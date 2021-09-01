01 сентября 2021

Глава «Ростеха»: автомобили Lada превосходят Ford по качеству

© Служба новостей «URA.RU»
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Магистраль. Нижний Тагил, ваз, лада ларгус, lada, автомобиль
Чемезов назвал автомобили Lada ничем не уступающими Ford Фото:

Российские автомобили Lada по качеству лучше, чем Ford, а также корейские и китайские автомобили. Такое мнение выразил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на открытом уроке для российских школьников в рамках просветительского марафона «Новое знание».

«Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям KIA, ну тем более китайским. Они [автомобили Lada] намного лучше, качественнее», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бренд Lada планируют вывести на более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет. Об этом рассказал президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор. Он также отметил, что компания продолжит выпускать доступные автомобили по низким ценам. Кроме того, стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет производство пяти новых автомобилей Lada и Renault.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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