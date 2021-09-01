ФАС хочет наказывать производителей за плохие товары для РФ

ФАС будет сравнивать состав товаров в России и за рубежом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба собирается наказывать компании, которые будут продавать в России и за рубежом товары под одной маркой, но с разными свойствами. Об этом говорится в проекте дорожной карты ведомства.

ФАС планирует в феврале 2022 года внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идет о продажах в РФ и за рубежом товаров под одним брендом, но с разным составом, передают «Известия».

Кроме того, отмечается, что ФАС составит список товаров, состав которых в России и за рубежом будут постоянно сравнивать. Отмечается, что ФАС неоднократно выявляла проблемы двойного качества. Например, в отношении порошков Ariel и Persil. Сообщалось, что пенообразующая и моющая способности у них в РФ и за рубежом были разными. После этого компания Henkel указала на втором бренде, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС.

Однако производители в РФ раскритиковали данную меру. Они уверены, это приведет к тому, что качество отечественных товаров будет восприниматься как низкое, так как на них будет надпись «Сделано для продажи в России».

Ранее также сообщалось, что ФАС готовит законопроект, с помощью которого будет регулировать цены на продукты. Свое предложение по регулировке цен в ведомстве сделали после проверки в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Так ведомство отреагировало на жалобы покупателей на рост цен. В один из магазинов «Магнита» сотрудников ФАС не пустили.