01 сентября 2021

ФАС хочет наказывать производителей за плохие товары для РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, продукты, покупатели, магазин, масочный режим
ФАС будет сравнивать состав товаров в России и за рубежом Фото:

Федеральная антимонопольная служба собирается наказывать компании, которые будут продавать в России и за рубежом товары под одной маркой, но с разными свойствами. Об этом говорится в проекте дорожной карты ведомства.

ФАС планирует в феврале 2022 года внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идет о продажах в РФ и за рубежом товаров под одним брендом, но с разным составом, передают «Известия».

Кроме того, отмечается, что ФАС составит список товаров, состав которых в России и за рубежом будут постоянно сравнивать. Отмечается, что ФАС неоднократно выявляла проблемы двойного качества. Например, в отношении порошков Ariel и Persil. Сообщалось, что пенообразующая и моющая способности у них в РФ и за рубежом были разными. После этого компания Henkel указала на втором бренде, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС.

Однако производители в РФ раскритиковали данную меру. Они уверены, это приведет к тому, что качество отечественных товаров будет восприниматься как низкое, так как на них будет надпись «Сделано для продажи в России».

Ранее также сообщалось, что ФАС готовит законопроект, с помощью которого будет регулировать цены на продукты. Свое предложение по регулировке цен в ведомстве сделали после проверки в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Так ведомство отреагировало на жалобы покупателей на рост цен. В один из магазинов «Магнита» сотрудников ФАС не пустили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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