Синоптик Тишковец заявил о возвращении летнего тепла в Россию

Теплая погода вернется во второй половине сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Теплая погода вернется в регионы Центрального федерального округа России не ранее второй половины сентября. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вторая половина месяца будет более благополучной, и климатические качели возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха к середине сентября вернется в свое климатическое русло, после чего третья и четвертая недели станут теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков 60-70%», — передает ТАСС.

Тишковец отметил, что именно в этот период и случится классическое бабье лето. По прогнозу синоптика, ночью температура будет достигать от пяти до десяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что начало осени на территории европейской части России будет сопровождаться резким приходом холодов. Причиной станет быстрая перестройка атмосферных процессов.