01 сентября 2021

Синоптик Тишковец заявил о возвращении летнего тепла в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, бомж, бездомный, тепло, лето, зеленый город, спит под деревом, теплая погода
Теплая погода вернется во второй половине сентября Фото:

Теплая погода вернется в регионы Центрального федерального округа России не ранее второй половины сентября. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вторая половина месяца будет более благополучной, и климатические качели возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха к середине сентября вернется в свое климатическое русло, после чего третья и четвертая недели станут теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков 60-70%», — передает ТАСС.

Тишковец отметил, что именно в этот период и случится классическое бабье лето. По прогнозу синоптика, ночью температура будет достигать от пяти до десяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что начало осени на территории европейской части России будет сопровождаться резким приходом холодов. Причиной станет быстрая перестройка атмосферных процессов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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