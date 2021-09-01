01 сентября 2021

Мутко раскритиковал большинство городов России

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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, мутко виталий
По словам Виталия Мутко, 70% городов России не соответствуют индексу качества городской среды Фото:

70% российских городов не соответствует индексу качества городской среды. Об этом заявил глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Восточного экономического форума.

«Качество городской среды оценивают по 36 параметрам, среди них, например, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и качество общественных пространств. Почти 70% городов России не соответствуют этому индексу», — передает РЕН ТВ слова Мутко.

Ранее он призвал изменить программу льготной ипотеки. По словам Мутко, льготная ипотека спровоцировала рост цен на жилье. Президент России Владимир Путин назвал работу Мутко на посту гендиректора «ДОМ.РФ» успешной, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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