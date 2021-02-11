Мутко призвал изменить программу льготной ипотеки

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что льготная ипотека на новостройки перестала выполнять свою задачу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала в России рост цен на жилье. Поэтому, если программу продлевать после 1 июля 2021 года, в нее нужно внести изменения, сообщил гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — сказал Мутко в интервью РБК. По его мнению, рост цен больше чем на 19% нивелирует эффект от программы, которая задумывалась как мера поддержи россиян, у которых упали доходы.

Сейчас от программы больше выигрывают застройщики и банки, продолжил Мутко. Если ее продолжать, то необходимо найти регионы России, где нет сильного роста цен и остается неудовлетворенный спрос на жилье.

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года и действует до июля 2021 года. Экономисты согласны, что она перестала выполнять свою социальную функцию, поэтому ее действие стоит прекращать, пишет агентство Nation News. В то же время застройщики предупреждают, что к лету 2021 года цены на новостройки могут вырасти еще на 7%.