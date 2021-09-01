Российским пенсионерам начислят новую выплату

Российские пенсионеры должны получить единовременную выплату 2 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня, 2 сентября, российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Всего деньги должны получить около 43 миллионов человек.

«Выплату получат все граждане РФ, получающие пенсии по состоянию на 31 августа текущего года. Всего деньги должны получить около 43 миллионов человек — как неработающие, так и работающие пенсионеры», — отметили в Пенсионном фонде России.

Ранее URA.RU рассказало, кому и за что положены выплаты. Деньги получат пенсионеры, военные и силовики. Как сообщает RT, единовременную выплату получит порядка 30,7 млн пенсионеров. В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Банк ВТБ увеличит размер государственной выплаты на 20% своим клиентам.