01 сентября 2021

Российским пенсионерам начислят новую выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские пенсионеры должны получить единовременную выплату 2 сентября Фото:

Сегодня, 2 сентября, российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Всего деньги должны получить около 43 миллионов человек.

«Выплату получат все граждане РФ, получающие пенсии по состоянию на 31 августа текущего года. Всего деньги должны получить около 43 миллионов человек — как неработающие, так и работающие пенсионеры», — отметили в Пенсионном фонде России.

Ранее URA.RU рассказало, кому и за что положены выплаты. Деньги получат пенсионеры, военные и силовики. Как сообщает RT, единовременную выплату получит порядка 30,7 млн пенсионеров. В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Банк ВТБ увеличит размер государственной выплаты на 20% своим клиентам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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