Среди привитых от COVID разыграют деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 сентября пенсионеры, военные и силовики получат единовременные выплаты. URA.RU собрало информацию о предстоящих изменениях.

Россияне от 14 до 22 лет получат 3000 рублей на походы в музей, на выставки и концерты. Для этого нужно оформить «Пушкинскую карту» через портал Госуслуг.

Всем пенсионерам, в том числе работающим, выплатят по 10 тысяч рублей. Их получат 43 миллионов человек. Для получения не нужно подавать заявление, деньги придут на банковские карты или через «Почту России».

Военные и силовики получат 15 тысяч рублей. Выплата положена служащим по контракту и курсантам, а также прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенникам и пожарным.

Некоторые социальные услуги можно обменять на деньги, если подать заявление в Пенсионный фонд до 1 октября. После этого с 2022 года вместо помощи будут начислять около 1300 рублей в месяц.

Среди вакцинированных от коронавируса разыграют по 100 тысяч рублей. Для участия нужно иметь банковскую карту МИР и запись в Едином регистре вакцинированных. Акция будет длиться до 1 декабря, выберут не менее 100 победителей.