Россиянам напомнили о выплатах с 1 сентября. Кому и за что положены деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, кредит, пять тысяч, евро, деньги, взятка, валюта, 100 евро
Среди привитых от COVID разыграют деньги Фото:

С 1 сентября пенсионеры, военные и силовики получат единовременные выплаты. URA.RU собрало информацию о предстоящих изменениях.

  • Россияне от 14 до 22 лет получат 3000 рублей на походы в музей, на выставки и концерты. Для этого нужно оформить «Пушкинскую карту» через портал Госуслуг.
  • Всем пенсионерам, в том числе работающим, выплатят по 10 тысяч рублей. Их получат 43 миллионов человек. Для получения не нужно подавать заявление, деньги придут на банковские карты или через «Почту России».
  • Военные и силовики получат 15 тысяч рублей. Выплата положена служащим по контракту и курсантам, а также прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенникам и пожарным.
  • Некоторые социальные услуги можно обменять на деньги, если подать заявление в Пенсионный фонд до 1 октября. После этого с 2022 года вместо помощи будут начислять около 1300 рублей в месяц.
  • Среди вакцинированных от коронавируса разыграют по 100 тысяч рублей. Для участия нужно иметь банковскую карту МИР и запись в Едином регистре вакцинированных. Акция будет длиться до 1 декабря, выберут не менее 100 победителей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...