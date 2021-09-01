Куйвашев назвал дату окончания пробок на Кольцовском тракте

Путепровод на Луганской — один из самых проблемных дорожных объектов для властей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полноценное движение на мосту на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги в Екатеринбурге запустят к 15 сентября, анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ночь с 1-го на 2 сентября строители открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта в сторону аэропорта.

Куйвашев поручал сделать это к началу учебного года (то есть на месяц опередить график, прописанный в контракте), но подрядчик — ООО «УралДорТехнологии» — не справился с задачей. «К сожалению, не всегда все получается так, как планировалось», — посетовал Куйвашев на своей странице в Instagram.

«На съезде и еще одной полосе продолжатся работы, но к 15 сентября, надеюсь, развязка на улице Луганской будет полностью открыта», — добавил глава региона. Движение по мосту на путепроводе было серьезно ограничено в начале июня. Из-за этого Кольцовский тракт регулярно вставал в пробки.

Сейчас ремонт на мосту на Луганской-Объездной выглядит так Фото: скриншот трансляции ремонта на сайте мэрии Екатеринбурга