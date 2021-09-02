Вектор меняет «ЭпиВакКорону» на новую вакцину

По словам Татьяны Непомнящих, новая вакцина ничем не отличается от старой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр «Вектор» планирует производить вакцину «ЭпиВакКорона-Н» вместо «ЭпиВакКороны». Об этом заявил заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

«„ЭпиВакКорону-Н“ и делали для того, чтобы перейти на нее после „ЭпиВакКороны“. Это практически одно и то же. „ЭпиВакКорона-Н“ легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», — заявила Татьяна Непомнящих в интервью РИА «Новости».

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона-Н». Ее будут вводить взрослым от 18 до 60 лет. Беременным такая вакцина противопоказана. Вводить «ЭпиВакКорону-Н» будут с интервалом в 14—21 день. По словам производителей, она защищает от всех штаммов коронавируса.