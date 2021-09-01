01 сентября 2021
31 августа 2021
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В ХМАО в столовой школы произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, мчс, пожарный автомобиль, защитные маски
При возгорании в школьной столовой никто не пострадал Фото:

В столовой школы поселка Аган (Нижневартовский район) произошло возгорание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

«В 06:51 поступило сообщение о возгорании в складском помещении столовой. Пожар локализован в 08:15. Ликвидация открытого горения в 08:22. К тушению пожара от подразделений КУ „Центроспас-Югория“ привлекались четыре единицы техники, 11 человек личного состава», — говорится в сообщении спасателей.

Они также уточнили, что произошло возгорание холодильного оборудования в пищеблоке. Причины произошедшего сейчас выясняют пожарные дознаватели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре из-за пандемии коронавируса ввели ряд ограничений для школьников и их родителей в новом учебном году. В частности, все родительские собрания должны будут проходить в формате онлайн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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