В ХМАО в столовой школы произошел пожар

При возгорании в школьной столовой никто не пострадал Фото: Илья Московец © URA.RU

В столовой школы поселка Аган (Нижневартовский район) произошло возгорание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

«В 06:51 поступило сообщение о возгорании в складском помещении столовой. Пожар локализован в 08:15. Ликвидация открытого горения в 08:22. К тушению пожара от подразделений КУ „Центроспас-Югория“ привлекались четыре единицы техники, 11 человек личного состава», — говорится в сообщении спасателей.

Они также уточнили, что произошло возгорание холодильного оборудования в пищеблоке. Причины произошедшего сейчас выясняют пожарные дознаватели.

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