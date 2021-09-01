Челябинская школьница покончила с собой в День знаний

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 1 сентября покончила с собой 13-летняя школьница. Тело девочки нашли на железной дороге, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Погибшая училась в восьмом классе одной из школ областного центра. Вчера ее нашли мертвой на путях неподалеку от станции Смолино примерно в 10 часов утра. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи СКР, дома у девочки изъят компьютер», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, семья школьницы считается благополучной. Сама погибшая также характеризовалась положительно. В пресс-службе управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU.