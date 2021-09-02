Глава Росздравнадзора едет с ревизией в Екатеринбург

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , лаборатория, медицина, процедурный кабинет, врач, медсестры, фельдшер, медик
Росздравнадзор получил большое количество жалоб от свердловчан Фото:

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова приедет в Екатеринбург из-за массовых жалоб свердловчан на медицину. Глава надзорного органа прибудет 3 сентября и устроит инспекцию областного здравоохранения. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах, информацию подтвердили в региональном управлении ведомства.

«Самойлова приедет в Екатеринбург после потока жалоб на горячую линию [Росздравнадзора]. Главным образом в Свердловской области жалуются на недоступность медицины, сложно попасть к врачам. Самая частая проблема — невозможно напрямую достучаться до руководителей», — разъяснил инсайдер, добавив, что в последнее время Самойлова много ездит по регионам, испытывающим проблемы в здравоохранении.

В свердловском управлении Росздравнадзора подтвердили URA.RU, что Самойлова в пятницу будет в Екатеринбурге. «Запланировано совещание с руководителем [управления Натальей Зильбер]», — сказала представитель ведомства.

Ранее среди главных проблем свердловской медицины называлась нехватка лекарств и высокая посуточная смертность пациентов с коронавирусом. На фоне этих сложностей появились разговоры о скорой отставке министра здравоохранения Андрея Карлова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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