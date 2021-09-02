Глава Росздравнадзора едет с ревизией в Екатеринбург

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова приедет в Екатеринбург из-за массовых жалоб свердловчан на медицину. Глава надзорного органа прибудет 3 сентября и устроит инспекцию областного здравоохранения. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах, информацию подтвердили в региональном управлении ведомства.
«Самойлова приедет в Екатеринбург после потока жалоб на горячую линию [Росздравнадзора]. Главным образом в Свердловской области жалуются на недоступность медицины, сложно попасть к врачам. Самая частая проблема — невозможно напрямую достучаться до руководителей», — разъяснил инсайдер, добавив, что в последнее время Самойлова много ездит по регионам, испытывающим проблемы в здравоохранении.
В свердловском управлении Росздравнадзора подтвердили URA.RU, что Самойлова в пятницу будет в Екатеринбурге. «Запланировано совещание с руководителем [управления Натальей Зильбер]», — сказала представитель ведомства.
Ранее среди главных проблем свердловской медицины называлась нехватка лекарств и высокая посуточная смертность пациентов с коронавирусом. На фоне этих сложностей появились разговоры о скорой отставке министра здравоохранения Андрея Карлова.
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