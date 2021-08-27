Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко устроил разнос за отсутствие лекарств от последствий коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на одном из закрытых селекторных заседаний, в котором участвовали министры здравоохранения всех субъектов страны, устроил разнос за отсутствие лекарств от последствий коронавируса. На совещании выговор получили Свердловская область, Калмыкии, Бурятии и еще шесть регионов, в которых есть дефицит препаратов, в том числе, спасающих от смерти в первые сутки после госпитализации, сообщил собеседник URA.RU в медицинской среде.

«Мурашко в середине августа на [всероссийском] селекторе озвучил девять регионов, где, по состоянию на середину августа, не было достаточного количества препаратов, предотвращающих тяжелые последствия, в том числе, летальный исход от коронавируса. Были упомянуты, в частности, Камчатка, Калмыкия, Сахалин, Тува, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Свердловская область. Из медикаментов, в частности, отсутствует [препятствующий тромбообразованию] апиксабан. По итогам ВКС четырем министрам был сделан выговор», — говорит собеседник.

Нехватка препаратов для лечения симптомов коронавируса уже не раз обсуждалась на совещаниях чиновников. В частности, упоминался дефицит Олокизумаба и Левилимаба, препятствующих развитию тяжелых последствий при течении болезни. Апиксабан как новый противотромбозный препарат должен применяться, в том числе при амбулаторной терапии коронавируса в составе комплекта лекарств, выдающихся больным. По версии собеседника URA.RU, нарушение системы амбулаторной помощи приводит к повышению смертности в течение первых суток после госпитализации. Этот не афишируемый показатель, как уже писало URA.RU, тревожит свердловский минздрав.

В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU сообщили, что медучреждения области имеют достаточный запас препаратов-антикоагулянтов. Стандарт оказания медицинской помощи соблюдается в полном объеме. В федеральном Минздраве на запросы URA.RU, отправленные две недели назад, еще не ответили. Между тем, свердловский минздрав получил попытку купить лекарство лишь в конце июля 2021 года. В итоге контракт на поставку 10 000 штук препарата был заключен с АО «Р-Фарм» 17 августа. Сумма контракта — 370,8 тысячи рублей.