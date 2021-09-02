В Кремле одобрили идею превратить Владивосток в миллионник

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о планах по развитию Дальнего Востока Фото:

Кремль поддерживает расширение Владивостока до города-миллионника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Однако он отметил, что он надеется на расширение в том числе за счет роста населения.

«Надо же строить. С точки зрения потенциала Владивосток рано или поздно станет миллионником. Конечно, хочется надеяться, не только за счет объединения спутников, но и за счет роста населения. Пока тенденция не столь позитивная, как хотелось бы, сокращение населения определенное продолжается. Но будем надеяться, что тенденция выправится», — прокомментировал Песков.

Ранее в кабмине сообщили, что хотят сделать из Владивостока город миллионник. Таким рассчитывают его увидеть через 10 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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