В кабмине хотят сделать из Владивостока миллионник через 10 лет

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии
Первый город-миллионник может появится через 10 лет Фото:

Первый город-миллионник на Дальнем Востоке рассчитывают увидеть через 10 лет. Он будет развиваться в составе Владивостока и прилегающей к нему агломерации. Об этом заявил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов в ходе Восточного экономического форума.

«Вполне мог быть город-спутник, находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока. И в сочетании с созданием кольцевой автодороги — эти три элемента могут стать большим Владивостоком. И нам бы хотелось где-то на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию — первый миллионник на Дальнем Востоке», — передает слова Чекунова ТАСС.

Владивосток является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна и главной базой Тихоокеанского флота. Численность населения города — 600,8 тысяч человек.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных городов с населением до миллиона человек. Идею Шойгу поддержали в правительстве, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ назвал предложение Шойгу важным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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