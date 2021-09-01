Мэр Елена Ситникова приняла участие в открытии новой детской площадки в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЦПКиО Кургана открыли детскую площадку «Поляна хоббитов». В мероприятии приняла участие мэр города Елена Ситникова. Открытие площадки состоялось 2 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«Такая детская площадка есть не в каждом городе. <…> Площадка абсолютно бесплатна для посещения. <…> Она работает с утра до позднего вечера», — рассказала Ситникова.

По ее словам, площадка преимущественно сделана из дерева, и на на ней есть прорезиненное покрытие, которое поможет детям избежать травм. Изготовителем площадки, по данным мэра, стала компания из Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что состояние скейт-парка в ЦПКиО Кургана стало опасным для детей, так как некоторые элементы конструкции отвалились. Позже в мэрии ответили, что площадка будет отремонтирована.

Вход на новую детскую площадку бесплатный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU