В ЦПКиО Кургана открыли детскую площадку «Поляна хоббитов». В мероприятии приняла участие мэр города Елена Ситникова. Открытие площадки состоялось 2 сентября, передает корреспондент URA.RU.
«Такая детская площадка есть не в каждом городе. <…> Площадка абсолютно бесплатна для посещения. <…> Она работает с утра до позднего вечера», — рассказала Ситникова.
По ее словам, площадка преимущественно сделана из дерева, и на на ней есть прорезиненное покрытие, которое поможет детям избежать травм. Изготовителем площадки, по данным мэра, стала компания из Екатеринбурга.
Ранее URA.RU сообщало, что состояние скейт-парка в ЦПКиО Кургана стало опасным для детей, так как некоторые элементы конструкции отвалились. Позже в мэрии ответили, что площадка будет отремонтирована.
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