01 сентября 2021
31 августа 2021

Мэр Кургана открыла «Поляну хоббитов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Домик Хоббита. Курган
Мэр Елена Ситникова приняла участие в открытии новой детской площадки в ЦПКиО Фото:

В ЦПКиО Кургана открыли детскую площадку «Поляна хоббитов». В мероприятии приняла участие мэр города Елена Ситникова. Открытие площадки состоялось 2 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«Такая детская площадка есть не в каждом городе. <…> Площадка абсолютно бесплатна для посещения. <…> Она работает с утра до позднего вечера», — рассказала Ситникова.

По ее словам, площадка преимущественно сделана из дерева, и на на ней есть прорезиненное покрытие, которое поможет детям избежать травм. Изготовителем площадки, по данным мэра, стала компания из Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что состояние скейт-парка в ЦПКиО Кургана стало опасным для детей, так как некоторые элементы конструкции отвалились. Позже в мэрии ответили, что площадка будет отремонтирована.

Домик Хоббита. Курган
Вход на новую детскую площадку бесплатный
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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