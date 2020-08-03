Названы сроки регистрации первой вакцины от коронавируса в России

Завершена вторая фаза испытаний вакцины, они прошли успешно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая в России вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней», — приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия станет первой в мире страной, где будет одобрена вакцина от коронавируса. Планируется, что это произойдет 10 августа или даже раньше. Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уточняет портал «Утро.ру».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины уже завершились, пишет «Национальная служба новостей». В данный момент готовится пакет документов для ее регистрации. Как рассказал URA.RU заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов, вакцина не может быть выпущена осенью. По его словам, на завершение исследований препарата должно уйти еще около четырех-пяти месяцев.

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