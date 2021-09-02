По словам Вячеслава Тетекина, правительство раздает меньше 1% накопленных денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советник лидера партии «КПРФ» Геннадия Зюганова Вячеслав Тетекин скептически отозвался о сентябрьских выплатах пенсионерам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Началась вертолетная раздача денег. 5 лет недодавали военным, пенсионерам, родителям школьников. А тут вдруг аттракцион невиданной щедрости. Правда, у них своеобразное толкование щедрости. Накопили (не успели разворовать) 60 триллионов рублей. А раздают 0,5 триллиона. Меньше 1%. Благодетели!», — написал Тетекин в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рубелей всем пенсионерам. Позже был утвержден указ о выплате 15 тысяч рублей всем военнослужащим, пишет «Царьград». Сегодня граждане РФ начали получать эти выплаты, сообщает телеканал 360.