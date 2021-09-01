01 сентября 2021
31 августа 2021

В Тюмени наблюдателей за выборами научили игнорировать СМИ

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, наблюдатель, медицинская маска, голосование, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Обучение наблюдателей закончилось тем, что многие из них решили не общаться с журналистами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы в Тюменской области — 2021

По итогам обучения наблюдателей за выборами, которое прошло на базе Общественной палаты Тюменской области, многие участники решили не давать комментарии журналистам в дни голосования. Информация об этом размещена на сайте совещательного органа.

«Прошел семинар по обучению наблюдателей. Модератор выступил в роли журналиста, задающего провокационные вопросы. После дебатов многие пришли к выводу, что правильнее было бы заучить фразу „без комментариев“, ведь каждое неосторожное слово наблюдателя может оказаться в социальных сетях, и обрасти нелицеприятными комментариями», — такая информация приводится на сайте Общественной палаты Тюменской области.

Речь идет о семинаре по обучению наблюдателей от Общественной наблюдательной комиссии и от политических партий Тюменской области. В дни выборов в областную и Государственную думы, которые пройдут 17—19 сентября, они должны будут следить за ходом выборов на избирательных участках. Как отметили в ОП региона, каждый из обучающихся допустил те или иные ошибки при ответе на вопросы «журналиста».

Провел игру Дмитрий Авдеев — доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета. Оперативно связаться с ним не удалось: на кафедре он отсутствовал. URA.RU направило запрос на электронную почту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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