В Тюмени наблюдателей за выборами научили игнорировать СМИ

Обучение наблюдателей закончилось тем, что многие из них решили не общаться с журналистами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

По итогам обучения наблюдателей за выборами, которое прошло на базе Общественной палаты Тюменской области, многие участники решили не давать комментарии журналистам в дни голосования. Информация об этом размещена на сайте совещательного органа.

«Прошел семинар по обучению наблюдателей. Модератор выступил в роли журналиста, задающего провокационные вопросы. После дебатов многие пришли к выводу, что правильнее было бы заучить фразу „без комментариев“, ведь каждое неосторожное слово наблюдателя может оказаться в социальных сетях, и обрасти нелицеприятными комментариями», — такая информация приводится на сайте Общественной палаты Тюменской области.

Речь идет о семинаре по обучению наблюдателей от Общественной наблюдательной комиссии и от политических партий Тюменской области. В дни выборов в областную и Государственную думы, которые пройдут 17—19 сентября, они должны будут следить за ходом выборов на избирательных участках. Как отметили в ОП региона, каждый из обучающихся допустил те или иные ошибки при ответе на вопросы «журналиста».

Провел игру Дмитрий Авдеев — доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета. Оперативно связаться с ним не удалось: на кафедре он отсутствовал. URA.RU направило запрос на электронную почту.