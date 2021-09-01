Полпред Якушев приехал в Тобольск с ревизией незадолго до выборов

В поездке полпреда сопровождает тюменский губернатор Александр Моор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев прибыл в Тобольск, где оценит ход реализации социальных объектов. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. В поездке чиновника сопровождает тюменский губернатор Александр Моор.

«Запланировано посещение нового бассейна, который готовится к открытию, территории, планируемой для реализации инвестпроекта „Менделеев парк“, Александровского сада и ландшафтного парка в Тобольском кремле, где Якушев и Моор с группой официальных лиц высадят деревья. Также в планах — ряд встреч, на которых обсудят строительство соцобъектов, в частности, детского сада», — раскрыли в оперштабе программу визита.

Ранее Якушев возглавил территориальный список «Единой России» (ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганские области) на выборах в Госдуму 2021 года. Плебисцит пройдет с 17 по 19 сентября. Помимо ЕР, за места в федеральном парламенте поборются: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».