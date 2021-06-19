Якушев не дал Кобылкину получить власть в УрФО

Владимир Якушев (справа) переиграл Дмитрия Кобылкина (слева) Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Федеральный съезд «Единой России» поставил точку в противостоянии двух экс-министров РФ: врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина и полпреда по УрФО Владимира Якушева. По итогам съезда Якушев возглавит партийный список кандидатов в Госдуму от четырех регионов (ЯНАО, ХМАО, Тюменская и Курганская области). Можно считать, что уральский полпред получит в прямое руководство четыре региона на время кампаний. Но есть мнение, что новые обязанности не пройдут для Якушева безболезненно.

Противостояние Кобылкина и Якушева началось в 2020 году. По версии источника агентства, Кобылкин планировал возглавить объединенный список и получить пост вице-спикера Госдумы, но Якушев не отказывался от лидерства в списке, тем самым нарушив планы бывшего коллеги по кабмину. Вопрос о том, кто именно из бывших министров возглавит партийный список «Единой России», оставался главной интригой предстоящих выборов и был самым обсуждаемым в кулуарах политического истеблишмента.

Для Кобылкина возглавить списки значило вернуться в «высшую лигу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщил агентству источник в уральском полпредстве, Якушев обладает огромным рейтингом во всех четырех регионах, а его выдвижение ставит его в один ряд с такими политическими тяжеловесами как вице-премьер РФ Юрий Трутнев (контролирует политику на Дальнем Востоке и в Пермском крае). С мнением источника также согласен политолог Аркадий Либерман: «Это говорит не только об огромном доверии в ЕР, но и о доверии среди населения всех четырех регионов. Рейтинг партии Якушев безусловно поднимет».

Представитель Кобылкина утверждает, что рейтинг у бывшего ямальского губернатора тоже значительный (представитель тюменского истеблишмента замечает, что только на малонаселенном Ямале). Для Кобылкина возглавить список означало бы вернуться в «высшую лигу», считает собеседник в одном из тюменских регионов. Он слышал, что потеряв министерство, чиновник уменьшил свое влияние на ямальского губернатора Дмитрия Артюхова. Другой собеседник формулирует это как «предсказуемая самостоятельность настоящего губернатора».

В публичном пространстве это привело к пересмотру pr-концепций правительства ЯНАО, которое после 2,5 лет после отставки Кобылкина, перестало оплачивать материалы в его поддержку. По словам одного из собеседников агентства, за этим кроются конфликты между старой и новой ямальскими командами. Еще один тюменский политик знает, что Кобылкин брал на себя обязательства, которые впоследствии не подтверждал Артюхов. В такой ситуации бывший министр приложил немало усилий для того, чтобы возглавить список, но потерпел фиаско.

Один из собеседников Кобылкина слышал, что, «торпедируя» Якушева, бывший ямальский губернатор указывал на сложность совмещения статусов полпреда и лидера списка. Представитель Якушева подтвердил, что об этих проблемах полпред в курсе.

«Существует регламент безопасности чиновника, который должен практически все свои передвижения согласовывать с Федеральной службой охраны. Фактически чтобы бросить все силы в кампании, Якушеву придется взять отпуск и временно оставить не только должность, но и Свердловскую область. Она как конфликтный регион традиционно не обходилась без внимания полпреда во время выборов», — на правах анонимности сообщает представитель полпредства.

Якушеву прогнозируют трудности с кампанией в ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сложность в том, что полпред — лицо охраняемое ФСО даже во время отпуска, но кто оплачивает человека с оружием во время предвыборного отпуска кандидата, которого этот человек охраняет? А если он тоже в отпуске, то почему он с оружием?

Еще один источник агентства считает, что на время кампании все четыре региона превратятся в одну территорию под руководством Якушева, который будет контролировать и руководить всеми процессами. «Трудности у Якушева могут возникнуть с севером „тюменской матрешки“. По одной из версий, отношения полпреда с властями ХМАО не могут похвастаться тем же уровнем доверия, как на юге Тюменской области. Эта проблема требует дополнительного решения», — резюмирует инсайдер.

Политолог Александр Шпунт также подтвердил возможные трудности совместной работы Якушева с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Якушев и Комарова — очень грамотные политики, свои текущие противоречия между регионами они не перенесут. Они будут искать компромисс. Рычагов влияния на администрацию Комаровой у Якушева нет, а на партийную организацию теперь появились», — сообщает Александр Шпунт.

Главный вопрос теперь — как полпредство будет справляться с обилием задач Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, Якушев возьмет на себя только номинальное руководство над регионами и станет лицом общей кампании: «Руководить процессами будут политтехнологи. Между четырьмя этими администрациями, которые будут заниматься внутренней политикой, будет происходить координация. Частично будет происходить через Москву, частично через избирательный штаб, в том числе через партийные структуры Единой России». Политолог Дмитрий Манухин не согласен: «Фактического объединения регионов не будет в привычном понимании, но руководить большинством процессов на время выборов будет именно Якушев. Причем спрашивать мнения региональных властей никто не будет».

Получить официальный комментарий полпредства на момент публикации материала не удалось. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что на данный момент решение об отпуске полпреда еще не принято.

Как ранее сообщало URA.RU, на федеральном съезде партии члены «Единой России» утвердили список кандидатов в государственную думу от 99 региональной группы, куда входит ХМАО, ЯНАО, Курганская и Тюменская области. Список возглавил Полпред Владимир Якушев, на втором месте Дмитрий Кобылкин, а на третьем сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко. Замкнули семерку кандидатов: Эрнест Валеев, Ольга Ануфриева, Ольга Шевцова, а также Сергей Лисовский.