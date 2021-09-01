Курганские власти раскрыли планы по развитию уникального курорта

В 2021 году на развитие санатория «Озеро Медвежье» планируют направить 100 млн рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Модернизация санатория «Озеро Медвежье» в Курганской области, которое считается аналогом Мертвого моря в Израиле, должна завершиться в течение двух лет. В ближайшее время здесь начнут строить три новых коттеджа для отдыхающих, сообщает пресс-служба главы региона.

«Продолжается модернизация уникального бальнеологического грязевого курорта „Озеро Медвежье“. В сентябре здесь должны приступить к строительству трех современных коттеджей площадью 100 кв.м каждый. Планируется, что первых гостей они смогут принять летом 2022 года», — говорится в сообщении.

В этом году в санатории уже обновили пляж, установили игровую зону для детей, спортивные площадки, раздевалки и душевые, перголы и деревянные дорожки. В самом санатории заменили освещение. Сейчас рабочие меняют асфальтовое покрытие аллей и пешеходных дорожек. После этого установят новые скамейки, благоустроят площадку перед выходом на пляж.

В перспективе в санатории должно появиться летнее кафе и место для проведения развлекательных мероприятий. В этом году планируют начать капремонт Дома культуры, столовой и жилого корпуса. Все мероприятия по модернизации санатория рассчитаны на два года. Объем финансирования на 2021 год составляет 100 млн рублей.

На озере Медвежье лечат болезни костно-мышечной и пищеварительной систем, бесплодие, псориаз, нейродермиты и другие заболевания, уточняют в пресс-службе губернатора. Сюда ежегодно приезжают до 4,5 тысячи отдыхающих. Ранее губернатор Вадим Шумков назвал этот курорт «застывшим в советской эпохе».