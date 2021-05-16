Курганские власти обновят «застывший в советской эпохе» курорт

Губернатор назвал санаторий «Озеро Медвежье» застывшим в советской эпохе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Санаторий «Озеро Медвежье» в Петуховском районе Курганской области в течение года начнут приводить в порядок. Об этом губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», назвав этот курорт «застывшим в советской эпохе».

«Пошагово делаем из застывшего в советской эпохе санатория современное и комфортное место отдыха и лечения и для наших земляков, и для тех, кто приезжает из других стран и городов и готов тратить у нас свои деньги в обмен на здоровье», — написал Шумков. По его словам, курорт должен быть конкурентоспособным, и для этого недостаточно просто рассказывать о «чудодейственных лечебных свойствах». По мнению губернатора, об этом и так все знают.

Пляж в санатории планируют обновить к началу купального сезона. Летом начнутся работы по обустройству на территории курорта дорожек и нового освещения. Также власти планируют отремонтировать столовую, дом культуры и жилой корпус. На базе водогрязелечебницы может появиться современный медцентр — сейчас по этому объекту готовится проектно-сметная документация. В курортном поселке в течение трех лет планируют провести ремонт дорог, водопровода и теплосетей.

«Озеро Медвежье» — один из трех санаториев, входящих в АО «Курорты Зауралья», которое принадлежит правительству Курганской области. Санатории «Лесники» и «Сосновая роща» власти неоднократно выставляли на торги, но найти покупателей пока не удалось. «Озеро Медвежье» на торги не выставляли.

Соленую воду в озере Медвежье считают похожей по составу на воду Мертвого моря в Израиле. В 2018 году экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов предлагал курганским властям открыть на озере курорт федерального или международного уровня.