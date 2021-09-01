Власти сделали заявление об ограничениях на алкоголь в Челябинске

Сергей Сушков заявил, что запреты вводить не будут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области не рассматривают вопрос об ограничении на продажу алкоголя в общественных местах. Это касается и пешеходной зоны Кировка в центре Челябинска, заявили URA.RU в пресс-службе правительства. Со специальным заявлением 2 сентября выступил вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий в области сферу торговли.

«Сама идея, что надо ограничить время реализации [алкоголя] в заведениях общепита — на Кировке или каких-либо других улицах — в принципе не рассматривалась и не рассматривается. Более того, ФЗ №171 запрещает изменять время торговли алкоголем для мест общепита ресторанов, кафе нормативными актами субъектов РФ. Мы имеем право устанавливать или ограничивать время торговли алкоголем только в точках розничной торговли — в магазинах», — заявил Сушков.

По словам вице-губернатора сфера услуг сейчас и так восстанавливается ценой больших потерь после вынужденных ограничений прошлого года, введенных из-за пандемии COVID-19. Поэтому власти лишать эту сферу существенной доли дохода рискованно с точки зрения экономики.

Идею возможности введения ограничения на продажу алкоголя на Кировке, в самом центре Челябинска, предложил общественный совет областного полицейского главка. Рестораторы стали готовить письмо на имя губернатора Алексея Текслера.