01 сентября 2021

В Челябинске школьник с пистолетом устроил разборку в песочнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемка фильма про маньяка. Челябинск, убийство, пистолет, оружие
Конфликт произошел во дворе дома в центре Челябинска Фото:

Школьники пригрозили пистолетом жителю Челябинска, пытавшемуся призвать к порядку пьяную компанию подростков. Полиция проводит проверку инцидента, произошедшего 1 сентября в центре города, подтвердили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«В День знаний на детской площадке дома за рестораном „Уральские пельмени“ подростки пили спиртное и матерились, сидя возле песочницы. Один из жителей дома попытался выдворить непрошеных гостей, но те стали провоцировать его вступить в драку. Когда это не получилось, один из подростков достал пистолет и навел его на мужчину. К моменту появления вызванных жильцами полицейских компания скрылась», — рассказали URA.RU очевидцы.

«По данному факту проводится проверка. Сообщение зарегистрировано. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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