В Челябинске школьник с пистолетом устроил разборку в песочнице

Конфликт произошел во дворе дома в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники пригрозили пистолетом жителю Челябинска, пытавшемуся призвать к порядку пьяную компанию подростков. Полиция проводит проверку инцидента, произошедшего 1 сентября в центре города, подтвердили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«В День знаний на детской площадке дома за рестораном „Уральские пельмени“ подростки пили спиртное и матерились, сидя возле песочницы. Один из жителей дома попытался выдворить непрошеных гостей, но те стали провоцировать его вступить в драку. Когда это не получилось, один из подростков достал пистолет и навел его на мужчину. К моменту появления вызванных жильцами полицейских компания скрылась», — рассказали URA.RU очевидцы.

«По данному факту проводится проверка. Сообщение зарегистрировано. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.