Жители ЯНАО замерзают в своих домах

В домах ямальцев управляющие компании не включили тепло Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Лабытнанги жалуются на холод в домах из-за того, что управляющие компании не запустили отопление. О проблеме люди сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда будет тепло в доме 24 по улице Гагарина? Где списки запуска домов? Холодно ведь, уже не смешно», — пишет Валентина Евдокимова в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях женщину поддержали многие горожане. «На Первомайской, дом 29, тоже когда тепло-то ждать?», — спрашивает Елена Довгаль. Еще одна жительница Лабытнанги отмечает, что в их квартире такая же температура, как на улице. «Переулок Первомайский 16 тоже холодно, как на улице», — сообщает Юлия Корякина.

В пресс-службу мэрии был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали подготовить ответ.

Обновлено в 16:00: «В городе Лабытнанги отопительный сезон начался. Тепло подано на все объекты, включая дома. Горожанам необходимо обращаться в свою УК, чтобы исключить технические неполадки в системе (завоздушивание и прочее)», — сообщили URA.RU в мэрии.

Также там отметили, что на своей странице в ВКонтакте администрация города создала ветку «Молчание батарей». Сообщения о проблемах с отеплением принимаются через единую диспетчерсую службу.

Ранее URA.RU сообщало, что школы, детсады и больницы получат тепло к 1 сентября. А в домах отопления включат тогда, когда среднесуточная температура будет держаться ниже 8 градусов на протяжении пяти дней.