В реготделении говорят, что конфликта с бывшим сторонником КПРФ нет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Открытая поддержка депутатом гордумы Ноябрьска Александром Бондарчуком кандидата от ЛДПР Ивана Вершинина привела к его окончательному разладу с КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники в городской политтусовке, а ямальские коммунисты подтвердили данную информацию,

«Ноябрьский городской комитет КПРФ извещает, что общественная приемная депутата Ноябрьской городской думы Бондарчука А.Н. с 1 сентября больше не находится в помещении горкома КПРФ», — такое информационное сообщение опубликовала «ВКонтакте» партийная организация.

По словам источников в политтусовке, это, якобы, связано с тем, что «чаша терпения Елены Кукушкиной (первый секретарь реготделения КПРФ) переполнилась». «Уровень электоральной поддержки у Бондарчука в Ноябрьске на прошлых выборах был достаточно высоким, поэтому сейчас можно прямо говорить о том, что КПРФ просто сдала город конкурентам», — рассказывают источники.

Кукушкина в разговоре с URA.RU заявила об отсутствии конфликта с Бондарчуком. «Решение приняла партийная организация, так как он поддержал наших политических врагов», — рассказала лидер ямальских коммунистов.

Сам Бондарчук сообщил, что узнал о решении горкома от журналиста URA.RU. «Никто меня не уведомлял, ни письменно, ни устно. Я не член партии, с их стороны обида или непонимание моих действий не совсем разумны — я все свои обязательства и договоренности соблюдал и выполнил. Уговора, что я не буду поддерживать других не было. Я в недоумении», — поделился политик.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Бондарчук решил помочь ЛДПР, так как КПРФ не поддержала его, выдвигая кандидатов в Тюменскую облдуму и Госдуму РФ. Муниципальный депутат был избран от КПРФ как сторонник партии, в мае этого года его в числе прочих в ходе земского съезда в Великом Новгороде задерживала полиция.