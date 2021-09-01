01 сентября 2021
31 августа 2021

Пермяк продает за 55 млн рублей квартиру, исполняющую мечты. «Заряжена на успех со святой земли»

© Служба новостей «URA.RU»
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Двухкомнатную квартиру в панельном доме Перми продают за 55 млн рублей Фото:

Пермяк выставил на продажу двухкомнатную квартиру в пятиэтажке 1970 года постройки за 55 миллионов рублей. В объявлении на сайте Avito сказано, что квартира в доме на Танкистов, 39 исполняет мечты и желания.

«В квартире жил актер театра и кино. Чемпион Мира. Хорошая карма для вашей жизни. Проживал в государстве Израиль. Квартира заряжена на успех со святой земли. Исполняются все желания и мечты. Цена указана, не готовым просьба не беспокоить», — сказано в объявлении.

В беседе с корреспондентом URA.RU автор объявления Сергей рассказал, что проживает в этой квартире с 2004 года. По его словам, именно он является этим самым чемпионом мира (по пауэрлифтингу), и именно квартира помогла осуществиться его детской мечте. Помещение площадью 44 квадратных метров он решил продать, чтобы мечты осуществились и у новых собственников. Сергей утверждает, что звонки от потенциальных покупателей уже поступают, но пока задаток никто не внес.

Фото:
В доме на Танкистов, 39 продают квартиру за 55 млн рублей
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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