Двухкомнатную квартиру в панельном доме Перми продают за 55 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяк выставил на продажу двухкомнатную квартиру в пятиэтажке 1970 года постройки за 55 миллионов рублей. В объявлении на сайте Avito сказано, что квартира в доме на Танкистов, 39 исполняет мечты и желания.

«В квартире жил актер театра и кино. Чемпион Мира. Хорошая карма для вашей жизни. Проживал в государстве Израиль. Квартира заряжена на успех со святой земли. Исполняются все желания и мечты. Цена указана, не готовым просьба не беспокоить», — сказано в объявлении.

В беседе с корреспондентом URA.RU автор объявления Сергей рассказал, что проживает в этой квартире с 2004 года. По его словам, именно он является этим самым чемпионом мира (по пауэрлифтингу), и именно квартира помогла осуществиться его детской мечте. Помещение площадью 44 квадратных метров он решил продать, чтобы мечты осуществились и у новых собственников. Сергей утверждает, что звонки от потенциальных покупателей уже поступают, но пока задаток никто не внес.

Фото: Avito.ru

В доме на Танкистов, 39 продают квартиру за 55 млн рублей Фото: Яндекс.Панорамы