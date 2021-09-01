01 сентября 2021

Тюменские IT-компании могут получить миллиарды из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработчики из Тюмени могут рассчитывать на федеральные субсидии Фото:

Тюменские разработчики программ для искусственного интеллекта могут получить государственную финансовую поддержку размером до 3 млрд рублей. Об этом сообщает один из официальных каналов регионального департамента информатизации Тюменской области. Там уточнили, что для получения федеральной субсидии IT-компаниям необходимо выполнить ряд условий.

«Тюменские создатели программ для искусственного интеллекта могут получить государственную поддержку. Субсидирование может быть направлено на развитие и разработку технологий ИИ для применения в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Получить выплаты можно на проекты, которые будут реализованы в течение 6 лет. Размер субсидии в год — до 500 миллионов рублей. Всего разработчики могут получить на развитие одного проекта до 3 миллиардов рублей», — сообщает региональный департамент информатизации.

За счет субсидии разработчики смогут компенсировать до 70% затрат и направить их на исследования и разработку продукции, изготовление прототипов аппаратно-программных комплексов, оплату труда сотрудников и т. д. При этом, одним из ключевых требований является окупаемость продукта: IT-компании должны дать обязательство, что выручка от реализации разработанных программ составит не менее двух размеров полученной субсидии.

Программа субсидирования осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России». Его реализация завершится в 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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