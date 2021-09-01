Уральский полпред Владимир Якушев снова летит в командировку в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Уральский полпред Владимир Якушев 3 сентября будет работать в Нижневартовске, где встретится с местными элитами. В это же время во втором по численности населения городе ХМАО будет работать и губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Якушев продолжает встречи с югорскими элитами в преддверие выборов. В конце августа он был в Сургуте. Теперь прилетает в другой крупный город ХМАО. Во время визита в Нижневартовск он планирует встретиться с главой „Самотлорнефтегаза“ Валентином Мамаевым, руководством структур „Сибура“, представителями транспортных компаний и бюджетных организаций», — сообщил инсайдер. Визит Якушева в Нижневартовск подтвердил и источник URA.RU в уральском полпредстве.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили URA.RU, что глава региона уже находится в Нижневартовске. «В эти минуты она встречается с представителям СМИ и блогерского сообщества Нижневартовска, Нижневартовского района, Мегиона и Радужного», — сообщили в депсвязей.

В пресс-службе уральского полпредства не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Также не удалось дозвониться до пресс-службы «Самотлорнефтегаза».

Ранее URA.RU сообщало, что 2 августа полномочный представитель президента в УрФО работает в Тобольске. Там он оценивает ход реализации ряда социальных объектов.