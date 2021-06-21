Объединение сел в курганском районе одобрили со второй попытки

Половинская районная дума одобрила объединение всех сел в муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Половинская районная дума Курганской области одобрила муниципальную реформу по объединению всех поселений в муниципальный округ. Такое решение опубликовано на сайте местной администрации. Поддержать идею областных властей удалось лишь со второй попытки, так как ранее против объединения выступали жители двух сельсоветов Половинского района.

«Выразить согласие населения Половинского района Курганской области на преобразование муниципальных образований … путем их объединения в муниципальное образование со статусом муниципальный округ», — говорится в документе. В тексте перечислены все 10 сельсоветов района, подлежащих объединению в округ.

В документе отмечается, что решение принято по результатам публичных слушаний, подтверждающих согласие населения на объединение всех поселений. Окончательное решение по этому вопросу должна принять Курганская областная дума.

Процедуру объединения в Половинский муниципальный округ местная дума запустила 15 марта. Для проведения такой реформы требуется согласие жителей всех сельсоветов, входящих в состав района. Однако население Башкирского и Воскресенского сельсоветов на публичных слушаниях выступило против нее. В связи с этим 9 апреля Половинская районная дума отменила объединение. Но уже 26 апреля снова инициировала процедуру.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. Но ее поддерживают не все чиновники муниципального уровня. К настоящему времени в регионе создано шесть округов. В Притобольном и Кетовском районах жители ряда сельсоветов проголосовали против реформы, там она приостановлена. В Юргамышском районе также были протестующие против реформы, но депутаты местных дум ее поддержали.