Климатологи заявили о росте числа стихийных бедствий через 30 лет

К концу 21 века частота стихийных бедствий в мире вырастет в два раза и волн аномальной жары станет больше. Такое заявление сделал замдиректора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов в беседе с URA.RU.
«За последние 20 лет в России в два раза увеличилось число опасных природных явлений, и в ближайшие 20-30 лет рост продолжится. К концу века количество катаклизмов в мире может вырасти еще в два раза и уже очевидно, что жары будет больше», — пояснил Владимир Семенов.
Его слова частично подтвердил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. «Когда глобальное потепление достигнет 2-2,5 градусов, а произойти это может ближе ко второй половине 21 века, то опасные метеорологические явления начнут происходить в два-три раза чаще, то есть каждые три-пять лет», — подчеркнул Кокорин.
По словам климатолога, есть и более пессимистичный прогноз. «Если к концу 21 века глобальное потепление достигнет четырех градусов, то волны жары будут накрывать Землю не раз в 10 лет, а почти каждый год. То есть опасные метеорологические явления будут происходить в восемь раз чаще, чаще будет гореть тундра, будет выпадать экстремальное количество осадков, какие-то регионы земного шара из-за засух будут практически не пригодны для сельского хозяйства, из этого социологи и экономисты делают вывод о миграции огромного числа людей, вплоть до двух миллиардов», — подытожил спикер.
Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, за 50 лет количество стихийных бедствий увеличилось в пять раз. Связано это с глобальным изменением климата.
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