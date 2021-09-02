В челябинском заксобрании ждут смены руководства после выборов

Александра Лазарева ждет очередной карьерный рост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш передаст пост своему первому заместителю Александру Лазареву после выборов в Госдуму. Об этом URA.RU сообщил источник в ЗСО. Смена власти произойдет в октябре.

«Есть договоренность, что когда закончится кампания по выборам, Мякуш сложит полномочия, год он готовил Лазарева как преемника. Отложили процесс до окончания выборов потому, что Лазарев должен был себя еще и проявить в этой кампании, помогая партии. Мякуш, а он всегда считался залогом стабильности в областном парламенте, сам предложил его кандидатуру», — сообщил инсайдер.

До избрания в ЗСО Лазарев, которому в июле исполнилось 47 лет, был мэром Южноуральска и считался одним из лучших муниципальных руководителей в регионе. Выборы стали для него серьезным карьерным ростом. Его также ввели в состав областного президиума ЕР, и он был в составе челябинской делегации на съезде партии в Москве 24 августа. В приемной Лазарева URA.RU сообщили, что его нет на месте.

«Я не могу комментировать смену руководства в ЗСО, так как этот вопрос должен быть согласован с губернатором Алексеем Текслером и ЕР, составляющей большинство в Заксобрании. Напомню, что у нас губернатор руководит региональным отделением партии. Но если говорить о том, кто может со временем возглавить ЗСО, то считают, что Лазарев — самая подходящая кандидатура. Способный, есть опыт работы управления муниципалитетом», — заявил URA.RU Мякуш.

Мякуш руководит ЗСО с июня 2005 года, с того времени в области трижды менялись губернаторы. В июле ему исполнилось 73 года. В региональном отделении ЕР URA.RU заявили, что вопрос о смене руководства ЗСО сейчас не обсуждается, и главной задачей являются выборы в Госдуму.